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أسعار الجبن اليوم، الجبنة البيضاء تواصل الارتفاع في المحال التجارية - أخبار كلمتك

أسعار الجبن اليوم، الجبنة البيضاء تواصل الارتفاع في المحال التجارية - أخبار كلمتك

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أسعار الجبن اليوم، الجبنة البيضاء تواصل الارتفاع في المحال التجارية - أخبار كلمتك

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أسعار الجبن اليوم، الجبنة البيضاء تواصل الارتفاع في المحال التجارية - أخبار كلمتك

أسعار الجبن اليوم، الجبنة البيضاء تواصل الارتفاع في المحال التجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:55 مساءً - أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ واصل سعر الجبنة البيضاء بمختلف أنواعها الارتفاع في المحال التجارية لليوم الثاني على التوالي.

أبرز التحركات في أسعار الجبن اليوم

كما ارتفع سعر كيلو الجبن الفلمنك، بينما تراجعت أسعار الجبن الرومي والجودا، وانخفض سعر الجبنة الشيدر انخفاضًا كبيرًا لتواصل موجة انخفاضاتها الملحوظة لليوم الثاني على التوالي أيضًا.

 

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها 

وعليه «كلمتك» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 15 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 127 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 190 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 23  جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 450.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 400 جنيه إلى 480 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 58.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 537 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 370 جنيها إلى 655 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما انخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو 14.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 259.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 315 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 20 جنيهًا عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 136 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 100 جنيه إلى 160 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي  ارتفاعًا يقدر بـ 28.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 156 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 113 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 335.4 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 110 جنيهات إلى 518 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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