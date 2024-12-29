هيرميس: إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح «بداية للتمويل العقاري» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»، التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري. ويعد هذا الإصدار الخامس منذ تأسيس شركة «بداية»، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 10,0 مليار جنيه.

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال – ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 178,05مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة (B) 569,76 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة (C) 614,27 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة (D) 418,42 مليون جنيه ومدتها 81 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم مسيرة شركة «بداية للتمويل العقاري» لوضع معايير جديدة في قطاع التمويل العقاري بهدف تطوير باقة الحلول والخدمات المقدمة بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ويلبي احتياجات العملاء دائمة التغير. وأضافت حمدي أن نجاح الإصدار الخامس يعكس ثقة السوق في النهج الابتكاري والأداء المالي القوي لشركة «بداية»، فضلًا عن كفاءة فريق قسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس الذي نجح في هيكلة وتنفيذ تلك الصفقة الواعدة. كما أكدت حمدي أن الشركة تتطلع من خلال تنفيذ تلك الصفقة إلى توطيد أواصر التعاون مع «بداية» ومواصلة الالتزام بتوفير حلول فريدة تمكن الشركات من تنمية أعمالهم وتحسين كفاءة عملياتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.



ومن جانبه أشاد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية» بهذا الإصدار الهام الذي يسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري في مصر ويعكس ثقة السوق الراسخة في قدراتها على مواصلة الابتكار وتعظيم القيمة للعملاء وجميع الأطراف المعنية. وأضاف أبو جندية أن التعاون مع إي اف چي هيرميس طوال هذه المسيرة أثمر عن تعزيز استراتيجية التوريق والتوسع بباقة منتجات التمويل العقاري للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.



وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر». كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الرابع لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.4 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.



جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب.

وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، فيما شارك كل من المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC) وبنك الشركة المصرفية العربية المتحدة (SAIB) في عملية الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. وقام مكتب شريف منصور دبوس - راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للصفقة.

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