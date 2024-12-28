نجيب: تراجع الإقبال على شراء الذهب خلال الكريسماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:05 مساءً - قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية واحد تجار الذهب: إن مبيعات الذهب خلال الكريسماس لم تكن فى أفضل حال وإنما كان الإقبال متوسط.

ولفت سكرتير الشعبة السابق فى تصريحات خاصة، إلى أن الهدايا الذهب متاحة خلال الفترة الحالية فى المحلات بأسعار مناسبة تبدأ من 2500 جنيه للهدايا الذهبية البسيطة، التى يمكن تبادلها فى أعياد الميلاد وخلال رأس السنة.

وأشار إلى أن الذهب مع نهاية العام يشهد هبوطا بسيطا فى الأسعار، متوقعا أن تزداد الأسعار فى الفترة المقبلة، ومع حلول أعياد الميلاد 7 يناير القادم وبداية العام الجديد.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية

سجلت أسعار الذهب تراجعا خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في أسبوع مختصر بسبب العطلات.

وتترقب الأسواق عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتأثير المحتمل لسياساته التضخمية على تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لعام 2025.

وخلال الأسبوع الماضي، هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 إلى 2631.9 دولارا للأونصة، لتسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.5 بالمئة.

وارتفع الذهب بنحو 28 بالمئة هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر.

وكان الارتفاع مدفوعا بدورة تيسير السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي وتصاعد التوترات العالمية.

توقعات المحللين لاسعار الفائدة

ويظل معظم المحللين متفائلين لعام 2025، على الرغم من أن الفيدرالي الأميركي يتوقع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ويعتقد المحللون أن مواطن التوتر الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم ستظل نقاطا ساخنة وأن البنوك المركزية ستواصل موجة شراء الذهب القوية وأن حالة الغموض السياسي ستستمر مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي سياسات فرض رسوم جمركية والسياسات التجارية الحمائية إلى إشعال حروب تجارية محتملة، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

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