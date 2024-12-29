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الرئيسية مال واقتصاد

الاستثمار: الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًّا - أخبار كلمتك

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الاستثمار: الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًّا - أخبار كلمتك

الاستثمار: الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًّا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - استعرض  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

 الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية 

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية. 

 

 الدولة تستهدف الوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا

وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا.

 

ونرصد جهود  الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات خلال عام 2024 

 


الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

- إعادة عضوية مصر للإتحاد الدولي للمعارض بعد غياب منذ عام 2017.
 

- تأهيل قاعات المعارض على مساحة 16000م2 على مستوى كافة الخدمات.

- في مجال المعارض الداخلية تم إقامة (30 معرض) و(4 مؤتمرات).

- في مجال المعارض الخارجية تم تنظيم اجنحة مصرية بعدد (36 معرض دولي) خارج جمهورية مصر العربية.

- في مجال تراخيص المعارض الداخلية والخارجية تم منح تراخيص لعدد (59 معرض) داخل جمهورية مصر العربية، كما تم منح تراخيص لعدد (12 معرض) خارج جمهورية مصر العربية.

- في مجال الاشتراك المنفرد بالمعارض الخارجية، تم استصدار قرارات لعدد (448 شركة) اشتراك منفرد بدعم لمعارض خارج جمهورية مصر العربية، كما تم استصدار قرارات لعدد (16 شركة) اشتراك منفرد بدون دعم لمعارض خارج جمهورية مصر العربية.

- في مجال بعثات المشترين، تم استقدام عدد (8) بعثات مشترين بإجمالي عدد (940) مشتري.
 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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