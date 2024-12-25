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ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 25-12-2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 25-12-2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 25-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - أسعار البيض اليوم الأربعاء، سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ سجل سعر البيض الأحمر والأبيض ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي يقدر بـ جنيه في الكرتونة، بينما استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي.

 

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

 

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«كلمتك» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ إلى جانب سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية وفقًا للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛  في السطور الآتية:

 

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

 

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 146 جنيهًا و149 جنيهًا، بارتفاع جنيه مقارنة بسعرها السابق.

 

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

 

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 148 إلى 151 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

 

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

 

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 147 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

 

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

 

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء من 149 جنيهًا إلى 152 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

 

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

 

أسعار البيض البلدي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

 

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

 

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

 

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

 

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

بينما بلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

كما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سابقًا الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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