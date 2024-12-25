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تحركات سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية خلال 2024 - أخبار كلمتك

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تحركات سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية خلال 2024 - أخبار كلمتك

تحركات سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - شهدت أسعار أونصة الذهب تحركات كبيرة خلال العام الجارى بالبورصة العالمية  .

سعر الأونصة العالمية

وسجلت الأونصة عالميا سعرا يصل إلى 2615 دولارا  فى ديسمبر الجارى، بعد أن كان يسجل 2148 دولارا فى بداية العام.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيها خلال ديسمبر الجارى، بعد أن سجل نحو25200 جنيه فى بداية يناير الماضى 

تقرير صادر عن شعبة المعادن 

كشف تقرير شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر أونصة الذهب، سجل الذهب أفضل مكاسب له منذ 2010.

وأشارت شعبة المعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، خلال تقريرها الذي تتبع حركة الذهب خلال 2024، أن المعدن النفيس سجل تقلبات ملحوظة خلال عام 2024 مع تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية حول العالم، ليصل الذهب ذروته في أكتوبر 2024 إلى 2788 دولارًا.

وأشارت تقرير شعبة المعادن، إلى أن سوق الذهب العالمي تعرض لهبوط كبير جراء فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية لتخسر أونصة الذهب أكثر من 200 دولار، لتعود الأمور لتستقر في سوق الذهب حول المستويات الحالية خلال آخر شهرين من 2024.

وأكدت الشعبة، أن تغير توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية واستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية وأحداث الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا ألقت بظلالها على سوق الذهب خلال 2024.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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