الإحصاء: 3,3% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:50 مساءً - أصـــــدر الجهـــــاز المركــــزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء "النشــرة السنـويـة لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2023 ".

• أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي:



- 762,5 ألف خريج من التعليم العالي عام 2023 مقابل 738,1 ألف خريج عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 3,3%.

- 503,6 ألف خريج من الجامعات الحكومية والتكنولوجية عام 2023 بنسبة 66,0٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

- 43,6 ألف خريج من الجامعات الخاصة والأهلية عام 2023 بنسبة 5,7٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

- 123,2 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2023 بنسبة 16,2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

- 9,3 ألف خريجي الأكاديميات عام 2023 بنسبة 1,2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.



- 82,8 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2023 بنسبة 10,9٪من إجمالي خريجي التعليم العالي.



- 209,4 ألف خريج في مجال الأعمال والإدارة والقانون بنسبة 27,5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه بعدد 132,9 ألف خريج بنسبة 17,4٪ ثم مجال الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 102,2 ألف خريج بنسبة 13,4٪.



- بلغ إجمالي خريجي الوافدين 8.6 ألف خريج بنسبة 1,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.



الدرجات العلمية العليا:



- 227.3 ألف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية (منهم 56.7 % للدبلوم، 31.3% للماجستير، 12% للدكتوراه ).

- 100.5 ألف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراه)، حصل عليها المصريون من الجـــامعات المصرية عام 2023 مقابل 122 ألف درجة علمية عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪.



- حقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2023 بعدد 49.7 ألف درجة علمية بنسبة 49.5 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 14.8 ألف درجة علمية بنسبة 14.7 ٪، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 11.6 ألف درجة علمية بنسبة 11.5 %، بينما مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 345 درجة علمية بنسبة 0.3٪من إجمالي الدرجات العلمية التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2023.



- حققت جامعة الزقازيق المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2023 بعدد 9 آلاف درجة علمية بنسبة 9٪، يليها جامعة المنصورة بعدد 7.8 آلاف درجة علمية بنسبة 7.7 ٪ ثم جامعة عين شمس بعدد 7.2 ألف درجة علمية بنسبة 7.1٪، يليها جامعة مدينة السادات بعدد 7.1 آلاف درجة علمية بنسبة 7.1 ٪.



- بلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 2467 وافـــــدًا عام 2023 مقابل 4949 وافدًا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 50.2 %.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.