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الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:45 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنـوية   التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيـل عـام  2023"   وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل ( السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا -  بروندى - إريتريا- جنوب السودان).


• ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

-  بلـغ إجمالي قيمة الصادرات لدول حوض النيـل 1.73 مليار دولار  عام 2023 مقابل 1.70 مليار  دولار  عام  2022 بنسبـة زيادة قدرها 2.1٪.


-  بلـغ إجمـــالـى قيمــة الـواردات مــن دول حــوض النيل  1.29 مليـــار دولار عــام 2023 مقابــل 1.38مليــار دولار  عام 2022  بنسبة انخفاض قدره  7.1٪.  


-  جـاءت السـودان فـى المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه 989.0 مليون دولار عـــام 2023 مقابـــل 954.3  مليون دولار عام 2022 بنسبه زيـادة قدرهـا 3.6 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية. 


- جاءت في المرتبــة الثانيـة كينيا بما قيمته 327.3  مليون دولار عام 2023 مقابـل 356.4 مليون دولار عام 2022 بنسبه انخفاض قدرها 8.2٪، وكان أهـم الأصنــاف التى تم تصديرها إلى كينيا  سكر ومصنوعات سكرية، ورق ومصنوعـات من عجائن الــورق، حديد وصلب وفولاذ. 


- جــاءت الكونغو فى المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 532.1 مليـون دولار عــام 2023 مقابــل 530.2 مليـون دولار  عام 2022 بنسبه زيـادة قدرها 0.4٪ وكان أهـم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

- وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 388.2 مليون دولار  عام 2023 مقابل 505.4 مليون  دولار عام 2022 بنسبه انخفاض قدرها 23.2 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن. 


- جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 697.1 مليون دولار  عام 2023 مقابل 405.5 مليون دولار عام 2022  بنسبه زيادة قدرها 71.9 %.


- جــاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمته 623.6 مليون دولار  عـام 2023 مقابــل 675.1 مليون دولار  عـام 2022 بنسبـه انخفاض قـدره 7.6٪.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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