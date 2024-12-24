أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:45 مساءً - أسعار البيض اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ سجل سعر البيض الأحمر والأبيض ارتفاعًا يقدر بـ جنيه في الكرتونة، بينما تراجعت أسعار كرتونة البيض البلدي نحو 5 جنيهات.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«كلمتك» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ إلى جانب سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية وفقًا للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 145 جنيهًا و148 جنيهًا، بارتفاع جنيه مقارنة بسعرها السابق.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 146 إلى 150 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 146 جنيهًا إلى 149 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء من 149 جنيهًا إلى 151 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وفي نفس السياق، بلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض

أما الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ فأعلن سابقًا الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

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