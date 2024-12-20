بالأرقام، أهم 5 سلع تصدرها مصر لمجموعة الدول الثماني النامية  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:39 مساءً - انطلقت بالقاهرة فعاليات قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشر، والتي تعقد تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وتأتى هذه القمة في إطار سعى الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.

أعضاء مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى

وتضم مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي ( مصر ـ تركيا ـ إيران ـ إندونيسيا ـ باكستان ـ بنجلاديش ـ نيجيريا ـ ماليزيا )، وضمن هذا الإطار يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023

قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصر

وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثماني النامية

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار.



• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار.



• أسمدة بقيمة 268 مليون دولار .



• خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار.



• حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار .

السيسي يفتتح قمة الدول الثماني.. يطالب بتعزيز روح التضامن والتكامل والعمل

وافتتح الرئيس السيسي، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية كما تم اعتماد إعلان القاهرة.

إعلان القاهرة يكشف مجالات التعاون بين مجموعة الثماني

شدد قادة قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في إعلان القاهرة على أهمية الاستفادة من الإنجازات الماضية كدافع لتجديد الجهود والتركيز على مواجهة التحديات الراهنة، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

وفي هذا السياق، أشاروا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات الحيوية مثل الزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا، والصناعة، والبنية التحتية، إلى جانب دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة، والاستثمار، والنقل.

وفي خطوة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، تم التأكيد على أهمية تنفيذ خارطة الطريق العشرية للـ D-8 للفترة من 2020 إلى 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما أعرب القادة عن إيمانهم العميق بالتعددية وأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، خاصةً في إطار التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، مثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (COMCEC). وأكدوا أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب من أجل تحقيق تنمية مستدامة، تعزيز السلام، ومواجهة تحديات عالمية مثل الفقر وتغير المناخ.

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