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وزير الصناعة يبحث مع وفود 5 شركات بيلاروسية سبل تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

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وزير الصناعة يبحث مع وفود 5 شركات بيلاروسية سبل تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

وزير الصناعة يبحث مع وفود 5 شركات بيلاروسية سبل تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:09 مساءً - عقد  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا  موسعًا مع   ألكسندر أجورودنيكوف  النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا ووفود 5 شركات بيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية  والصوامع، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون  المشترك في مجال الصناعة وتوطين عدد من الصناعات الهامة بمصر.

وحضر اللقاء السفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والإنتاج الحربي والتجارة والاستثمار.

 

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 العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا 

 في بداية  الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا، مؤكدًا   التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. 

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ولفت إلى الحوافز المُقدمة من الدولة المصرية للمناطق الصناعية ووجود بيئة استثمار مصرية جاذبة.

ومن جانبه أكد النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا على الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مجال الصناعة، لافتا إلى أن الوفد المرافق له يضم رؤساء ومسئولي 5 رؤساء شركات البيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و والصوامع وهذه الشركات لديها اهتمام كبير بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات.

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وناقش كامل الوزير مع وفد الشركات البيلاروسي آليات تعزيز التعاون القائم بين عدد من تلك  الشركات ووزارة لإنتاج الحربي في مجالات الشاحنات والجرارات الزراعية ومعدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وكلاركات. 

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 وأشار إلى أن وزارة الصناعة تدعم هذا التعاون  بما يساهم في انطلاق تعاون صناعي قائم على توطين عدد من الصناعات الهامة التي تلبي احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج، لافتا إلى أن هذه المنتجات يجب أن تكون بجودة عالية وبسعر جيد حتى تستطيع المنافسة المحلية  والخارجية، مؤكدا على أهمية التسويق الجيد للمنتجات في هذا المجال لضمان تحقيق المردود الاقتصادي المطلوب.

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 دراسة إمكانية إنشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب  

 

كما أعرب  الوزير عن تطلعه إلى أن يشمل التعاون المستقبلي بين الجانبين دراسة إمكانية إنشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب (منطقة لوجستية لاستيراد وتصنيع وتسويق منتجات الحبوب) لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق العربية والافريقية عبر مصر، وتم الاتفاق بين الجانبين على ضرورة تكثيف اللقاءات بين مسئولي الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع خارطة طريق لانطلاق تعاون كبير بين الجانبين في مجال الصناعة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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