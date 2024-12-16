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آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

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آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - سعر الدولار، شهد  سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 فى البنك المركزى والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

وترصد “كلمتك” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية بتعاملات اليوم.

 

الدولار - كلمتك 
الدولار 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.72 جنيهًا للشراء و50.86 جنيهًا للبيع.

 

اقرأ التالي: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

الدولار 
الدولار 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

اسعار الدولار اليوم 
اسعار الدولار اليوم 

 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا 

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

الدولار 
الدولار  اليوم

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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