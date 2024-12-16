موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

مسئولون إسرائيليون: اتفاق غزة ممكن خلال أقل من أسبوعين - أخبار كلمتك

مسئولون إسرائيليون: اتفاق غزة ممكن خلال أقل من أسبوعين - أخبار كلمتك

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق - أخبار كلمتك

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد - أخبار كلمتك

6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة بالبورصة من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة بالبورصة من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس - أخبار كلمتك

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس - أخبار كلمتك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية اليوم - أخبار كلمتك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية اليوم - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق - أخبار كلمتك

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:10 صباحاً -  أسعار الجبن في الأسواق، سجلت  أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر 4 أنواع من الجبن مقابل انخفاض 3 آخرين.

 

<span style=
أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

 

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها 

 «كلمتك» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

<span style=
أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

 

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 29 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 140.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 200 جنيه.

 

<span style=
أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

 

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 14 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 448.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 280 جنيهًا إلى 600 جنيه.

 

<span style=
أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

 

انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

 وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 479.1  جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 655 جنيهًا.

 

<span style=
أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

 

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

 فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو 4.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 271.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا.

 

<span style=
أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

 

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 19.5 جنيه عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 137.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 80 جنيها إلى 180 جنيهًا.

 

<span style=
أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

 

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي  ارتفاعًا يقدر بـ 31 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 162.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

 

<span style=
أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

 

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت  أسعار الجبنة الشيدر بنحو 111 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 300.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

%20 نسبة مساهمة عملاء البنك الزراعي لصرف قرض المواشي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق