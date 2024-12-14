توكل كرمان تلمح لقرب معركة تحرير صنعاء عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

توكل كرمان تلمح لقرب معركة تحرير صنعاء عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

بالفيديو.. سرقة مواطن اثناء نومه بشارع في عدن - أخبار كلمتك

بالفيديو.. سرقة مواطن اثناء نومه بشارع في عدن - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور) - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

لجنة الاتصال الوزارية العربية: لا نريد سقوط سوريا في الفوضى ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

لجنة الاتصال الوزارية العربية: لا نريد سقوط سوريا في الفوضى ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كأس إنتركونتيننتال.. باتشوكا يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كأس إنتركونتيننتال.. باتشوكا يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تعرضت للتنمر وأغلب أصدقائها رجال.. أبرز تصريحات أميرة فتحي ببرنامج «كلام الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تعرضت للتنمر وأغلب أصدقائها رجال.. أبرز تصريحات أميرة فتحي ببرنامج «كلام الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من بدرية طلبة على اتهامها بقتل زوجها «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من بدرية طلبة على اتهامها بقتل زوجها «صورة» - أخبار كلمتك

جريمة جديدة تهز مأرب - أخبار كلمتك

جريمة جديدة تهز مأرب - أخبار كلمتك

فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ولأول مرة سيدات حلايب وشلاتين، وذلك من خلال جناح مميز لعرض منتجات تراثية وبدوية مشغولة يدويا صديقة للبيئة، تعبر عن تراث أرض الجنوب.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إشراك الحرفيين والفنانين من المناطق الحدودية في أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية باعتبارهم أكثر احتياجا للخدمات التسويقية، 

وقال: إن ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يولي الحرفيين والحرفيات من أصحاب المهن اليدوية اهتماما بالغا لتعزيز مشروعاتهم، والحفاظ على استقرارها وتعزيز فرصها في النمو والتطور ، واستيعاب المزيد من فرص العمل لأهالي وفتيات تلك المناطق.

[[system-code:ad:autoads]

 

6d825ff960.jpg
4eecd4ac39.jpg
4ff19cfcdf.jpg
5cddcc4e7e.jpg

 

مشاركة سيدات حلايب وشلاتين بواقع 8 عارضات في جناح مميز في المعرض

وأوضح رحمي أنه تقرر مشاركة سيدات حلايب وشلاتين بواقع 8 عارضات في جناح مميز في المعرض لعرض إنتاج مئات الفتيات، واللاتي يعتمدن على إنتاج المشغولات اليدوية باعتبارها حرفة أصيلة في المنطقة توفر لهم دخل مناسب ومستقر.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن مشاركة سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا يعزز من فرصهن في فتح آفاق تسويقية جديدة في السوق المحلي وكذلك التصدير، 

حيث يستقبل المعرض آلاف من الزوار المصريين والعرب والأجانب على مدار فترة انعقاده في تجربة تسوق ثرية ومتنوعة، مشيرا إلى أن جناح خدماتنا الخاص بجهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة مختلف أنواع الدعم الفني والتمويلي والتسويقي للجناح من أجل توفيق أوضاعهن وتمهيدا لتعظيم استفادتهن من الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الحرف اليدوية وخاصة السيدات في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات التسويقية.

من جانبها قالت عائشة مصطفى إحدى العارضات المشاركات في جناح حلايب وشلاتين: إن حرفة شغل المنتجات اليدوية لها أهمية كبيرة بين فتيات حلايب وشلاتين، حيث يعمل مع كل عارضة مئات من الفتيات على مدار العام لتلبية احتياجات الزبائن من المنتجات التراثية التي تعكس التراث البدوي، والتي تلقى رواجا كبيرا بالنسبة للمصريين والأجانب.

وأضافت: أنها تعمل بداية بتدريب الفتيات في مشغل صغير ويتم تدريبهن على التصميمات المطلوبة، وذلك قبل توفير المواد الخام لهن، ثم تبدأ كل فتاة في العمل من منزلها لتوفير الطلبيات، مشيرة إلى أن ذلك يتم مقابل دخل مناسب شهري ومستقر على مدار العام ويعتمد عليه الفتيات بشكل أساسي في الاستعانة على الاحتياجات الحياتية.

من جانبها قالت كريمة سعيد إحدى العارضات إن المنتجات المعروضة تعكس ثقافة الأجداد في حلايب وشلاتين منذ القدم، والتي كانت تستخدمها السيدات في الزينة وفي حفظ الطعام وتزيين البيوت، مشيرة إلى أنه تم تطوير المنتجات والمشغولات بلمسة عصرية في الفترة الأخيرة وذلك لتناسب جميع الأذواق وخاصة أذواق فتيات الجامعة في المناطق الحضرية والمدن الكبيرة.

أشارت كريمة إلى أن جميع المنتجات المعروضة صديقة للبيئة ومشغولة من خامات طبيعية 100 % من الجلد الطبيعي المدبوغ يدويا وكذلك من الخوص والخرز والصدف، مؤكدة على سعادتها في المشاركة لأول مرة في معرض تراثنا لما لها من أهمية في تسويق منتجاتها لزوار المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

4 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي المتداولة بقيم التداول "بدون صفقات" بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق