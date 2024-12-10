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الرئيسية مال واقتصاد

التصديري للحرف اليدوية: 70% من صادرات القطاع توجه للدول العربية - أخبار كلمتك

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التصديري للحرف اليدوية: 70% من صادرات القطاع توجه للدول العربية - أخبار كلمتك

التصديري للحرف اليدوية: 70% من صادرات القطاع توجه للدول العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - أكد هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن 70% من صادرات القطاع توجه للدول العربية، موضحًا أن كل سوق له احتياجات مختلفة، مما يتطلب تصدير الصناعات اليدوية الملائمة لكل سوق.

 

إستراتيجية على المدى القريب  تركز على الدول العربية

 وقال إن المجلس  سوف يركز على إستراتيجية  للمدى القريب على الدول العربية، وعلى المدى المتوسط سيتم التركيز على إفريقيا وأوروبا ضمن خطة متوسطة عبر تصميم منتجات مرغوب فيها لهذه الأسواق وتحويل المنتج الحرفي إلي “فاشون”.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس مساء اليوم الإثنين، إلى تحقيق نصف مليار دولار صادرات خلال عام واحد بزيادة 20% عن العام الماضي.

وأوضح أن المجلس يستهدف وصول صادرات الصناعات إلى 650 مليون دولار خلال الثلاثة سنوات القادمة.

 

فرصا كبيرة أمام قطاع الحرف اليدوية والتراثية 

وأكد العيسوي أن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الحرف اليدوية والتراثية مع التركيز على ضرورة الكم وليس الكيف.

 

الصناعات الإبداعية الحديثة

 وقال إن قطاع الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية لم يعد ينظر إليه في إطار المسؤولية المجتمعية فقط، بل أصبح مكونًا أساسيًّا ذا ربحية عالية في الصناعات الإبداعية الحديثة والاقتصاد المعتمد على القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الحرف اليدوية عالميًّا اكتسبت منظورًا جديدًا يجمع بين التصميم والإبداع، مما يعزز دورها كعامل اقتصادي مهم من خلال التكامل بين التصميم والصناعة والعائد علي الاستثمار وتعظيم قيم الصادرات المصرية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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