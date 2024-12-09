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نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو) - أخبار كلمتك

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نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو) - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:18 مساءً - قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: إن تحرك سعر صرف الدولار من 49.50 إلى  50.50 جنيه، ارتفاع بسيط لا يدعو للقلق، وما يقلق هو وصول السعر إلى مستويات الـ 60 والـ 70 جنيها.

القيمة العادلة لسعر الدولار

وأوضح في تصريحات لقناة “العربية بيزنس”: أن القيمة العادلة لـسعر الدولار تتراوح ما بين 50 إلى 60 جنيها، والأهم في توفره بالبنوك بغض النظر عن تحركه وفق معطيات العرض والطلب.

روشتة نجيب ساويرس لزيادة الحصيلة الدولارية 

وقدم نجيب ساويرس، للحكومة والجهات الرسمية في الدولة روشتة دعم ونجاح الاقتصاد وزيادة الحصيلة الدولارية في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ولفت إلى أنه ما يجب على الحكومة فعله هو الإسراع بوتيرة الخصخصة، وتكرار نموذج مشروع رأس الحكمة، وتحويل الودائع الخاصة بالدول الصديقة مثل السعودية وقطر والإمارات في البنك المركزي إلى أصول داخل مصر.

وتابع: يجب زيادة طرح أصول الدولة وتحسين المناخ السياحي لزيادة الواردات السياحية من العملة الصعبة، من خلال إنشاء فنادق جديدة وتسهيل عملة الدخول والخروج في المطارات، مع ضرورة التفكير بشكل جاد وسريع في خصخصة المطارات وإزالة معوقات كثيرة في القطاع السياحي.

نصيحة ساويرس للحكومة

وواصل: الفريق الاقتصادي الحالي بالحكومة الحالية جيد، ونصيحتي للجهات الرسمية الإسراع بكل المقترحات التي ذكرتها.

مشكلة تعويم الجنيه

وأكد أن التوترات الجيو سياسية مفيدة لمصر وليست مضرة وتثبت أن البلد في وضع مستقر وآمن، ولكن المشكلة الأساسية في حالة حدوث تعويم ووصوله لحدود غير طبيعية، وعدم توفر الدولار بالبنوك للمستورد والمصنع.

منع السوق السوداء للدولار

وتابع: يجب ترك الجنيه والدولار للعرض والطلب في البنوك لمنع السوق السوداء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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