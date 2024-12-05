باسل رحمي: خطة لتطوير الدعم التسويقي لصُناع الأثاث بدمياط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:04 مساءً - افتتح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الدورة الحالية من معرض "صنع في دمياط" للأثاث والمنعقدة بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

تطوير الخدمات التسويقية لصناع الأثاث بمدينة دمياط

وينظم جهاز تنمية المشروعات الدورة الحالية من المعرض بالتعاون مع محافظة دمياط، في إطار استراتيجية الجهاز لتطوير الخدمات التسويقية لصناع الأثاث بمدينة دمياط، ومساعدتهم على فتح آفاق تسويقية جديدة لهم في السوق المحلي بجانب تعزيز قدرتهم على التصدير. وقد شهد الافتتاح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تقديم كافة التيسيرات الضرورية للمواطنين لبدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة

أبدى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اعجابه بجودة المنتجات المعروضة مؤكدا أن الأثاث الدمياطي يتمتع بجودة مرتفعة تؤهله للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل على تفعيل سبل التعاون والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع الأثاث لمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع.

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك تنسيق مستمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات لنشر فكر العمل الحر وتقديم كافة التيسيرات الضرورية للمواطنين لبدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة مما يسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية.

حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع محافظة دمياط

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز على حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع محافظة دمياط لإتاحة وتطوير الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية التي يقدمها الجهاز لصناع الأثاث في المحافظة، ومن تلك الخدمات تيسير مشاركتهم في كبرى المعارض المركزية والإقليمية بالإضافة إلى فتح منافذ تسويقية جديدة لهم في الخارج.

وقال إن معرض صنع في دمياط للأثاث يشهد إقبالا ملحوظا من الجمهور، فيما سجل المعرض العشرات من العقود المبرمة مع الشركات داخل مصر وخارجها.

توقعات بزيادة الإقبال الجماهيري على المعرض في هذه الدورة

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن المعرض يأخذ طابعا مميزا في دورته الحالية بالتوسع في استهداف الجمهور بالقاهرة الكبرى، حيث من المتوقع زيادة الإقبال الجماهيري على المعرض في هذه الدورة، وهو ما يعود نهاية بشكل إيجابي على أصحاب مشروعات الأثاث المشاركين في المعرض ويعظم من فرصتهم التسويقية لمنتجات الأثاث.

النهوض بصناعة الأثاث في دمياط

وشدد رحمي على أن الجهاز حريص على المساهمة والاستمرار في الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط فضلًا عن أهمية إقامة مثل هذه المعارض أيضا للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني متميز.

وقال النائب محمد كمال مرعي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المعرض يأتى فى إطار خطة الدولة المصرية،للنهوض بصناعة الأثاث من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى لأصحاب المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية، والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التى تشتهر بها محافظة دمياط والتى تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث فى المنطقة العربية، مشيدا بما قدمه بالمعرض من أثاث عالي الجودة بأسعار تنافسية.

وأضاف أننا نحرص على التعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات، لتُستكمل أركان تلك الاستراتيجية التى يسعي الحزب لتحقيقها، خاصة مع تمتع أبناء دمياط بمهارة فريدة توارثها الاجيال منذ عقود طويلة.

وأشاد النائب محمد كمال مرعي، بالجهود التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات، لتنظيم سلسلة معارض "صنع فى دمياط" سنويًا، مشيرا إلى أن مراحل تلك المعارض لاقت نجاحًا كبيرًا وحجم مبيعات ضخم، وأسعار منخفضة وجودة عالية.

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