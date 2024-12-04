طرح MINI Cooper في السوق المصري بثلاث فئات بمحرك بنزين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:40 صباحاً - أطلقت MINI في مصر، سيارات Cooper MINI الجديد كليًّا الهاتشباك الرياضية بتجهيزات Cooper التي توفِّرها للعلامة البريطانية للسيارة.

أسعار سيارات ميني في السوق المصري

وتتوافر حاليًّا موديلات MINI Cooper الجديدة كليًّا بسعر 2,100,000 جنيه مصري.

بينما يبدأ سعر طرازات Cooper S اعتبارًا مِن 2,800,000 جنيه مصري.

مواصفات محرك سيارات ميني في مصر

تتوافر سيارات MINI Cooper الجديدة كليًّا في مصر بثلاث فئات تعمل بمحركات بنزينية، وهم: Cooper C وCooper S، وأخيرا JCW بخلاف النسخة الكهربائية بالكامل من خلال فئة Cooper SE.

بالنسبة للفئة القياسية Cooper C، فنجدها تتوافر بمحرك سعة ١.٥ لترات مِن ثلاث اسطوانات مع شاحن توربيني بقدرة ١٥٦ حصان و٢٣٠ نيوتن-متر مِن عزم الدوران. أما الفئة الرياضية Cooper S، فتأتي مجهزةً بمحرك أقوى سعة لترين مع شاحن توربيني يولِّد ٢٠٤ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٠٠ نيوتن-متر.

وعن فئة JCW فتأتي بنفس محرك فئة Cooper S ولكن تستخرج قوة أكبر تصل إلي ٢٣١ حصانًا وعزم دوران يبلغ ٣٨٠ نيوتن متر.

وتتسارع من الثبات وحتى سرعة ١٠٠ كم/الساعة في غضون ٦.١ ثانية وتستطيع من الوصول الي سرعة قصوى قدرها ٢٥٠ كم/ الساعة، وتأتي آخر الفئات بنسخة كهربائية بالكامل Cooper SE مدعومة بمحرك كهربائي وحيد يولد ٢١٨ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٣٠ نيوتن-متر.

جاء الجيل الأحدث من Cooper بالمصابيح المستديرة العصرية فئة LED، المزودة بإضاءة نهارية بالإضافة لخاصية جديدة تقوم بتغيير شكل الإضاءة للمصابيح الأمامية، وأيضًا غطاء المحرك القصير، أما عن فئة John Cooper Works، فتأتي مدعمة حصريًّا بشرائط رياضية على غطاء المحرك والسقف باللون الأحمر أو الأسود، وعجلات خاصة قياس ١٨ بوصة تضم Brake Calipers باللون الأحمر، بخلاف فتحات ظاهرة لنظام إخراج العادم لهذه الفئة. وبوجه عام، تستعين تلك الهاتشباك الرياضية الجديدة كليًّا بتصميم ديناميكي مُدمج يغلب عليه طابع البساطة، يخطف الأبصار ويشدُّ الانتباه أينما سارت.

ويستقر بلوحة القيادة شاشة وسطية مستديرة جديدة فئة OLED قياس ٩.٤ بوصة، تعمل عمل شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي ولوحة العدادات الرقمية، وهي تأتي بسبعة أوضاع مختلفة MINI Experience Modes تُلبي الأذواق المختلفة للسائقين والركَّاب، وتتزامن مع نظام الإضاءة المتطوِّر للغاية. كما تعمل هذه الشاشة كذلك بأحدث أنظمة التشغيل العائدة للعلامة البريطانية MINI Operating System 9.

وحسب كل فئة تجهيزية على حدة، تستعين MINI Cooper الجديدة كليًّا بباقة عريضة من تجهيزات الراحة والترف، منها مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، وشاحن المحمول اللاسلكي، والمقاعد الرياضية المكسوة بجلد Vescin، وكذلك عجلة القيادة مع خاصية التدفئة، والمقاعد الرياضية فئة John Cooper Works ذات التحكّم الكهربائي، وشاشة Head-Up Display لعرض السرعة وبيانات القيادة على الزجاج الأمامي، وكاميرات الرؤية المحيطة (٣٦٠ درجة) ومقعد السائق Active seat المزود بخاصية تدليك الظهر، وفتحة السقف البانورامية، والنظام الصوتي المجسم القوي فئة Harman Kardon بقوة ٣٦٥ واط مع ١٢ سمَّاعة، وغيرها.

ويتوافر كذلك بالجيل الأحدث من MINI Cooper نظام تعليق متكيِّف متطوِّر للغاية يضمن مستوى عاليًا من الراحة في جميع وضعيات القيادة اليومية، كما تُعزّز الإطارات الكبيرة والعريضة مِن شعور "Go-Kart" الكلاسيكي في كل مرة تنعطف فيها السيارة وتحسين سلوكها الرياضي بشكل عام.

أما عن تجهيزات السلامة والأمان بالجيل الأحدث من MINI Cooper، فنجدها متنوِّعة وتضمُّ العديد من الأنظمة الإلكترونية المتطوِّرة والحديثة مثل باقة أنظمة Active Guard، إلى جانب نظام التحكُّم الديناميكي بالمكابح (DBC)، ونظام التحكُّم الإلكتروني بالثبات (DSC)، ونظام التحكم في السيارة أثناء الانعطاف بتفعيل الكَبح (CBC)، ونظام التحكم في الجر (DTC)، وأيضًا نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونظام التحذير من تخطي المسار ( Lane Departure Warning)، وأيضًا مثبِّت السرعة مع خاصية الكبح، وتختص فئة JCW بأنظمة أخرى شأن نظام مراقبة النقطة العمياء ونظام التحذير عند مغادرة أو تغير الحارة المرورية ونظام منع الاصطدام الخلفي وغيرها من الأنظمة الداعمة للسائق لزيادة معدلات الآمن والسلامة لجميع ركاب سيارات MINI.

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