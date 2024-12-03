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سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - شهدت  أسعار العدس، حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 3-12-2024 وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.


«كلمتك» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

 

 سعر العدس المعبأ بالأسواق

بلغ متوسط سعر العدس المعبأ نحو 65.1 جنيه، ليتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار العدس اليوم، كلمتك
أسعار العدس اليوم، كلمتك

سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

بلغ متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية،  نحو 67.8  جنيه، ليتراوح من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

 

 سعر العدس بجبة بالأسواق

وسجل متوسط سعر العدس بجبة نحو 63.9 جنيه، ليتراوح في الأسواق من 52 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الفول المعبأ بالأسواق

ووصل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 57.9 جنيه، ليتراوح في الأسواق من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الفول السائب بالأسواق

وسجل متوسط سعر الفول السائب نحو 45.6 جنيه، ليتراوح في الأسواق من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

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سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 58.7  جنيه، ليتراوح من 40 إلى 106 جنيهات للكيلو.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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