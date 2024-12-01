انخفاض ملحوظ في سعر العدس بالأسواق، والفول السائب يفاجئ المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:25 صباحاً - أسعار البقوليات في الأسواق، سجلت أسعار البقوليات انخفاضًا ملحوظًا، ما عدا الفول السائب الذي سجل ارتفاعًا، بالتزامن مع زيادة استهلاك المصريين من البقوليات، وخاصة العدس والفول.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

أسعار العدس والفول في الأسواق

ووفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تباينت أسعار العدس والفول في الأسواق خلال أحدث تعاملاتهما.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

أسعار العدس والفول في الأسواق

«كلمتك» تستعرض سعر الفول والعدس في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

جنيهان انخفاضًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو جنيهين مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 57.9 جنيه.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ في الأسواق من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر الفول السائب بالأسواق

ارتفع سعر الفول السائب بنحو جنيهين في الكيلو مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 45.6 جنيه.

أسعار الفول السائب في الأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول السائب في الأسواق من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 58.7 جنيه.

أسعار الفول المعبأ مجروش بالأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 40 إلى 106 جنيهات للكيلو.

أسعار العدس والفول في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر العدس المعبأ بالأسواق

انخفض سعر العدس المعبأ بنحو جنيهين مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 65.1 جنيه.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار العدس والفول في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

بلغ متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية، نحو 67.8 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

أسعار عدس أصفر المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار عدس أصفر المعبأ في الأسواق من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار العدس والفول في الأسواق، كلمتك

50 قرشًا انخفاضًا في سعر العدس بجبة بالأسواق

انخفض سعر العدس بجبة بنحو 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 63.9 جنيه.

أسعار العدس بجبة في الأسواق

فيما تراوحت أسعار العدس بجبة في الأسواق من 52 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

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