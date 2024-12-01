التهدئة في المنطقة واستقرار أسعار النفط تدعم البورصات الخليجية خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:48 صباحاً - استفادت الأسواق الخليجية خلال أسبوع من التداولات من التهدئة في المنطقة واستقرار أسعار النفط، فبعد أن كانت كل المؤشرات تتواجد في المنطقة الحمراء، وغلب التباين على أدائها مع الميل للتواجد في المنطقة الخضراء في مستهلات جلسات الأسبوع.



ففي الكويت



وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.9% مسجلًا أول خسائر أسبوعية بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب.

وعلى مدار الشهر ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.2% في نوفمبر مسجلًا أول مكاسب شهرية منذ يوليو الماضي.



وفي قطر



وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5% في جلسة الخميس ليرتد من أدنى إغلاق له في أكثر من شهرين بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.4%.



وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.3% مسجلًا ثالث خسائر أسبوعية على التوالي.



وعلى مدار الشهر تراجع المؤشر القطري بنسبة 1.5% في نوفمبر مسجلًا أكبر خسائر شهرية في 6 أشهر.



وفي الإمارات



تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.3% متأثرًا بانخفاض سهم العالمية القابضة بنحو 0.1% لأدنى مستوياته في نحو شهر

وجاءت هذه الخسائر بعد أن قال الشركة أن نظرتها المستقبلية للاستثمارات في مجموعة أداني الهندية لم تتغير وذلك بعد لائحة اتهام أميركية بحق الملياردير جوتام أداني

في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% في جلسة الخميس ليعود إلى القرب من أعلى مستوياته في 10 سنوات بعد أن قفز سهم ديوا بنسبة 3% إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام

ومن المتوقع أن تصبح طرح شركه طلبات أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام بعد أن أعلنت الشركة الأم دليفري هيرو يوم الأربعاء أنها زادت العرض.



وقد يجمع الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي ما يصل إلى 2 مليار دولار إذا تم تسعيره عند الحد الأقصى لنطاق السعر الإرشادي البالغ 1.5-1.6 درهم للسهم.



وفي المملكه العربيه السعوديه



أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الأسبوع على انخفاض بـ 199 نقطة وبنسبة 1.7 % مغلقا عند 11641 نقطةوذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 11841 نقطة.



وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 30 % عند 6.74 مليار ريال مقارنة بمعدل 5.20 مليار ريال خلال الأسبوع الذي يسبقه.

وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ إم إس سي آي لتغييراتها في السوق السعودي وفقا لمراجعتها الربعية لمؤشراتها.



كما شهد الأسبوع إدراج وبدء تداول سهم تمكين في السوق الرئيسية وأغلق عند 76.70 ريال محققا مكاسب تجاوز 53 % مقارنة بسعر الإدراج البالغ 50 ريال.

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