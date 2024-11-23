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انخفاض جديد في أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق - أخبار كلمتك

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انخفاض جديد في أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض جديد في أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:50 صباحاً - انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد انخفاضًا جديدًا في الاسواق، إذ تراوحت الانخفاضات في أسعار القمح المستورد ما بين 100 و200 جنيه في الطن، كما تراجع سعر طن الدقيق المستورد 300 جنيه في الأسواق.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك
  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 11600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11650 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 11750 جنيهًا للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14700 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13836 جنيهًا، بارتفاع قدره 189.5 جنيه، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 25.3 جنيه، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.8 جنيه، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 244.81 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 232.76 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 353.75 دولار للطن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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