16.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - أقامت الإدارة العامة لجمارك المهمل والبيوع بالدخيلة برئاسة شعبان سعد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووحدة متابعة المهمل جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة والساحات شملت أصنافًا متنوعة من البضائع العامة.

وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى يوم 21 نوفمبر 2024 لبضائع جمارك الدخيلة

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى حوالى 28 لوط بمبلغ 16 مليون و364 ألف و400 جنيه.

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