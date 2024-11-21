البنك المركزي التركي يحسم أسعار الفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:12 مساءً - أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس عن تثبيت سعر الفائدة عند مستويات 50 نقطة أساس.

دورة التخفيف النقدى فى الاجتماع القادم

وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الثامن على التوالي في اجتماعه اليوم بهدف كبح معدلات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع في سبتمبر وأكتوبر، مع الإشارة إلى بدء دورة التخفيف النقدي قريبًا، وربما بحلول اجتماع ديسمبر المقبل.

وتركت لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 50% اليوم الخميس، وفق الموقع الرسمي للمركزي، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات التي رجحت الإبقاء على تكاليف الإقراض عند هذا المستوى في اجتماع اليوم، وأشارت إلى تحول المركزي نحو كفة التخفيف النقدي بحلول 2025.

تباطؤ مخيب للتضخم في تركيا

وتباطأ التضخم السنوي في تركيا إلى 48.6% في أكتوبر لكنه كان أعلى من التقديرات ورغم أن هذه النسبة أقل من ارتفاع سبتمبر، فإن المعدل لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ.

جدير بالذكر أن تركيا أبقت على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50% خلال الأشهر السبعة الماضية إلى جانب اجتماع اليوم، متجاهلة بداية دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، زاد سخط شركات البلاد التي أشارت إلى أن تكلفة ممارسة الأعمال أصبحت مرتفعة للغاية.

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