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قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب بالأسواق، وزيادة خيالية خلال أسبوع - أخبار كلمتك

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قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب بالأسواق، وزيادة خيالية خلال أسبوع - أخبار كلمتك

قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب بالأسواق، وزيادة خيالية خلال أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:37 صباحاً - ارتفعت أسعار الجنيه الذهب منذ بداية تعاملات الأسبوع (الأحد الماضي) وحتى تعاملات اليوم بصورة جنونية.

وتحركات أسعار الجنيه الذهب من مستوى 28480 جنيهًا في بداية الأسبوع الجاري إلى مستويات 29840 جنيهًا خلال التعاملات الجارية.

وبلغ مقدار الزيادة فى الجنيه الذهب خلال الفترة الأسبوع الجاري نحو 1360 جنيهًا.

 

أسباب تحركات الذهب في الأسواق

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية: إن تأثر أسعار الذهب الأصفر في السوق المحلي كانت بسبب التغيرات التي لحقت بالبورصة العالمية.

 

نشتري ولا نبيع الذهب؟

وأوضح: "الذهب يظل مخزن للقيمة واستثمار على المدى البعيد ويزداد سعره مع مرور الوقت والسنوات، وننصح بالانتظار نسبيًّا وعدم  التسرع في اتخاذ قرار بالشراء في الوقت الحالي".
 

اجتماع البنك المركزي

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا اليوم الخميس؛ للمرة الخامسة على التوالي خلال هذا العام، مع توقعات بالإبقاء على  سعر الفائدة دون تغيير.

 

تثبيت سعر الفائدة خلال 4 اجتماعات

يشار إلى أن  لجنة السياسات النقدية قررت في أربعة إجتماعات متتالية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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