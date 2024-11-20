ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.3% خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:13 صباحاً - تجاوزت معدلات التضخم في المملكة المتحدة التوقعات، مسجلة ارتفاعًا كبيرًا خلال أكتوبر لتصل إلى 2.3%، وهو ما يفوق التوقعات، بحسب بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الصادرة اليوم الأربعاء.

زيادة حادة عن الارتفاع المسجل في سبتمبر

ويمثل هذا المعدل زيادة حادة عن الارتفاع الذي بلغ 1.7% المسجل في سبتمبر الماضي، إذ تجاوز توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، إذ توقعوا أن يسجل التضخم 2.2%.

معدلات التضخم في المملكة المتحدة، كلمتك

بنك إنجلترا يستهدف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 2%

ويستهدف بنك إنجلترا خفض معدلات التضخم إلى أقل من 2% وهو الهدف الذي تحقق الشهر الماضي مع تسجيل معدلات التضخم 1.7%.

بيانات التضخم الصادرة عن بنك إنجلترا

وبالعودة إلى بيانات التضخم الصادرة عن بنك إنجلترا عن شهر أكتوبر، بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 3.3% خلال الشهر، بارتفاع طفيف عن 3.2% في سبتمبر.

أسعار قطاع الخدمات المهيمن تسجل أدنى مستوى لها في عامين

بينما صعدت أسعار قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة بشكل معتدل إلى 5.0% الشهر الماضي من 4.9% في سبتمبر، لتسجل أدنى معدل لها في أكثر من عامين.

تأثير بيانات التضخم في قرار البنك بشأن أسعار الفائدة

ومن المقرر أن تساهم أحدث البيانات في قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، رغم أن هناك تقريرا آخر عن التضخم من المقرر صدوره قبل الاجتماع.

خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارًا بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر.

تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل تدريجيًا

وأشار البنك إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون "تدريجية" وسط تحديات متجددة للتوقعات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا