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88.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

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88.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

88.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:40 صباحاً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة  منتصف الأسبوع نحو 88.9 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 1.429 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 25.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.078 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

وقد استحوذت الأسهم على 5.04 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 96.94 % خلال الجلسة.

 

تداولات منتصف الاسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه. 

 

مؤشر إيجي إكس 30

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 38056 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.
 
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة

 

تداولات جلسة الإثنين 

 هبطت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.251 تريليون جنيه، ليسجل خسائر تقدر بنحو 21 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.24%  عند مستوى 30864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29%  عند مستوى 38259 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23%  عند مستوى 13544 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.20%  عند مستوى 8303 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% عند مستوى 11503 نقاط، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.40%  عند مستوى 3172 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه. 

 

مؤشر إيجي إكس 30

وانخفض  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 31252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38752 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13713 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8403 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11644 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3217 نقطة.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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