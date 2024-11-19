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تعليمات جديدة من الجمارك بشأن المركبات الواردة من الخارج (مستند) - أخبار كلمتك

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تعليمات جديدة من الجمارك بشأن المركبات الواردة من الخارج (مستند) - أخبار كلمتك

تعليمات جديدة من الجمارك بشأن المركبات الواردة من الخارج (مستند) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:43 مساءً -  أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقم (46) لسنة ٢٠٢٤ بخصوص تطبيق كتاب اللواء مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية رقم ٤٣٩٨ المؤرخ ۲۰۲٤/۱۰/۱۷، والوارد إلى المصلحة بتاريخ ۲۰۲٤/١١/١٧.

 

إصدار الإفراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج

 وجاء الكتاب بشأن الالتزام بإصدار الإفراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج مدونا بها كافة البيانات الخاصة بالمركبة، وكذا بيانات الأجزاء الجوهرية للمركبة رقم شاسيه رقم موتور طبقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، حيث أنه لن يتم قبول الإفراجات الجمركية الواردة للإدارة العامة للمرور من المنافذ الجمركية دون إثبات رقم الموتور بالإفراج الجمركي.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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