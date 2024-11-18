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ضربة قاصمة لتجار المخدرات، جمارك سفاجا تضبط 800 ألف قرص كبتاجون - أخبار كلمتك

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ضربة قاصمة لتجار المخدرات، جمارك سفاجا تضبط 800 ألف قرص كبتاجون - أخبار كلمتك

ضربة قاصمة لتجار المخدرات، جمارك سفاجا تضبط 800 ألف قرص كبتاجون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - قامت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبو طالب "إدارة جمرك الصادر" بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة برئاسة محمود حمدي والتنسيق مع الأمن الوطني بسفاجا، ومباحث مكافحة المخدرات ومباحث أمن المواني بميناء سفاجا البحري من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مادة للكبتاجون المخدر مخبأة في مخازن سرية في جسم إحدى سيارات البضائع المصدرة إلى المملكة العربية السعودية.

جمارك سفاجا تضبط 800 ألف قرص كبتاجون

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد فتوح مدير مجمع الصادر، ومحمود حمدي مدير إدارة الفحص بالأشعة وعلي عبد الستار مدير تعريفة الصادر وعبد العزيز سالم رئيس قسم الأمن الجمركي وعبد المنصف عبد العال رئيس قسم المكافحة عمليات والزملاء بمجمع الصادر والفحص بالأشعة بالتفتيش.

وأسفر عن ضبط كمية من أقراص الكبتاجون بعدد 800000 ألف قرص بوزن إجمالي 67 ك جم مخبأين داخل مخزن الاسطوانة والإرب في جسم السيارة.

ويأتي ذلك في إطار إحباط كافة محاولات التهريب والقضاء عليها، تنفيذا لتوجيهات رئيس المصلحة الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام والسيد وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والسيد سامي ابوطالب مدير عام الإدارة العامة لجمارك سفاجا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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