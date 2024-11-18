تباين أداء الأسواق الخليجية في ثاني جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:12 مساءً - رصدت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة الاثنين والتي عادت للتباين مرة اخري.

السعودية

بعد وصول المؤشر الي منطقه الدعم عاد للارتفاع مرة أخري حيث ارتفع بنسبة 0.9% وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل الي 11836نقطة بقيم تداول تصل الي 8 مليارات ريال، ويتذبذب اداء السوق طبقا لمتوسط أسعار برميل النفط عالميا.

الكويت

عاد مؤشر الكويت 50 للتراجع مرة أخري حيث انخفض بنسبه 0.10% وهي تقدر ب 14 نقطة ليصل الي 6532 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 40 مليون دينار.

الإمارات

تباين أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.66% وهي تقدر بـ 32 نقطة ليصل الي 4709 نقطة، في حين استمر سوق ابوظبي في الارتفاع فيأول جلسه من جلسات تداول اسبوع جديد حيث ارتفع مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه 0.16%وهي تقدر ب 15نقطة ليصل إلي 9457 نقطة بقيم تداول إجماليه تجاوزت 3 مليارات درهم.

والأسواق في حالة ترقب دائم لاعلانات الاقتصاد الأمريكي والمرتبط ارتباط وثيق باداء المؤشرات الخليجية.

تداولات جلسات بداية الأسبوع

وشهدت جلسة أمس الأحد أول جلسات الأسبوع ميل الأسواق الخليجية للتواجد في المنطقة الخضراء.



ففي المملكة العربية السعودية



ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.2% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 11797 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية جلسة التداول.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.10% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 6540 نقطة وسط قيم تداول تجاوز الـ 40 مليون دينار بنهاية جلسة التداول، والأسواق في ترقب لسياسات دونالد ترامب التجارية ومدى تأثيره على قرارات الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة.

وتتواجد عن الأسواق الخليجية ممثلين في اجتماع الـ G20 والمجتمع في ريود جانيرو البرازيلية.