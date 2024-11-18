انخفاض الأحمر والأبيض، تعرف على أسعار البيض اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:42 مساءً - أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر مقابل استقرار البلدي.

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض

كما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، وأنه تم الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسلم 150 جنيهًا للطبق، على أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف.

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 145 جنيهًا و152 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 146 إلى 154 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 149 جنيهًا إلى 156 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 150 جنيهًا إلى 158 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

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