انفجار متكرر لسيارات مرسيدس الكهربائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:20 صباحاً - سيارات مرسيدس، تعرضت سيارات مرسيدس الكهربائية، الفترة الأخيرة للعديد من الانفجارات، بدون معرفة الاسباب حيث انفجرت سيارة مرسيدس EQ، هذه المرة بجوار منزل عائلة في سبراتون، نورثامبتون، في المملكة المتحدة، بدون سابق إنذار مما أثار الجدل حول السيارات الكهربائية.

وفقًا لما نشرته نيويورك بوست، أدى الحريق الناتج إلى إشعال النار في المرآب، مع أضرار الدخان في غرفة النوم الأمامية أعلاه، وكانت آخر حالة من هذا القبيل في أغسطس، عندما انفجرت سيارة مرسيدس EQE سيدان في مرآب للسيارات في كوريا، مما أدى إلى إرسال 23 شخصًا إلى المستشفى.





وظهر البخار في الجزء الخلفي من السيارة، مما أدي إلي انفجار السيارة، وصعب علي مرسيدس تحديد السبب الذي أدى إلى احتراق السيارات الكهربائية، وكانت النتائج الأولية للبحث إشارات الي أن السبب كان حراريًا، بالإضافة إلى أن السيارة، التي يبلغ عداد المسافات فيها 28000 ميل، كانت متوقفة ومتوقفة لمدة 10 ساعات قبل الحادث.

مرسيدس عن حادث الاحتراق الثاني لـ مرسيدس EQ

استخدمت مرسيدس بطاريات من شركة Farasis Energy الصينية، بينما زعم منافسو السوق المحليون أنهم استخدموا بطاريات من CATL أو Samsung SDI فقط، مع البطاريات الصينية المسؤولة عن الحادث الأول، والثانية التي تتعلق بسيارة EQA الأصغر حجمًا التي تستخدم بطاريات مختلفة ولا تُباع في أمريكا.

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