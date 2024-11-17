النصر لصناعة السيارات، صرح صناعي أسسه عبد الناصر وانهار في زمن مبارك وعاد للعمل في عهد السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - قوبلت عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى العمل- بعد توقف دام 15 عامًا- بارتياح كبير في الشارع المصري، وشهَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، احتفالًا ببدء الإنتاج والتشغيل بالشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

9 مصانع لشركة النصر لصناعة السيارات تعود للعمل

عودة شركة النصر لصناعة السيارات تتضمن مصانعها التسع؛ إذ تتكون شركة النصر من 9 مصانع على مساحة 900 ألف متر بمنطقة وادى حوف بحلوان، وتتضمن خطة العودة سيارات ملاكي بنزين وكهرباء سيبدأ إنتاجها تجريبيًا مايو المقبل بنسبة مكون محلي ما بين 45-47% بطاقة سنوية تصل إلى 20 ألف سيارة، وأتوبيسات سياحية سعة 49 راكب بدأ إنتاجها بالفعل تحت اسم "النصر اسكاى" بنسبة مكون محلي 50%، وتتضمن الخطة إنتاج 300 أتوبيس في العام الأول تزداد إلى 1500 أتوبيس في العام الثالث، وسيارات ميني باص 24 راكب بالتعاون مع شركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بطاقة إنتاجية تصل لـ 300 أتوبيس في عام 2026، إضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية عام 2026.

.. فما هي قصة شركة النصر لصناعة السيارات؟

أحد مصانع شركة النصر للسيارات، كلمتك

تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات يعود لعام 1957

ويعود تاريخ شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر، وتم دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكنر-همبولدت-دوتيز" الألمانية والمعروفة حاليا باسم "دويتز آ.جي".

عبدالناصر يصدر قرار إنشاء الشركة عام 1960 وافتتاح خطوط الإنتاج

وتم التوقيع على ذلك عام 1959 وفي 23 مايو 1960 صدر قرار الرئيس جمال عبد الناصر رقم 913 بتأميم الشركة وتسميتها شركة النصر لصناعة السيارات، تم افتتاح خطوط التجميع في مصنع الشركة بمنطقة وادي حوف سنة 1960 على مساحة 480 ألف متر مربع وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة "NSU" الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة "IMR" اليوغسلافية والمقطورات مع شركة «بلاوهيرد» الألمانية، ونظرًا لزيادة الأعمال تم زيادة مساحة المصنع لتبلغ حوالي 1660000 متر مربع.



إعلان قديم لسيارات شركة النصر، كلمتك

أهم منتجات شركة النصر لصناعة السيارات

تتبع شركة النصر للسيارات الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأتوبيسات – العربات اللورى – الجرارات الزراعية ( روماني 65، نصر 65، نصر 60) وكذلك سيارات الركوب أنتجت الشركة الطرازات الآتية لمركبات فيات (نصر 1100 – نصر 125 – نصر 126 – نصر 127 – نصر 128– نصر 133 – نصر 131 – تمبرا – بولونيز – فلوريدا – سيارة نصر شاهين (SL1600 ) قدرة 96 حصان – سيارة نصر شاهين (S1400 ) قدرة 78 حصان – بالتعاون مع شركة توفاش التركية – سيارة نصر فلوريدا (1400 ) فدرة 71 حصان – سيارة نصر فلوريدا بالتكييف (1400 ) قدرة 71 حصان بالتعاون مع شركة زاستافا اليوغسلافية.

أهم قطاعات الإنتاج في شركة النصر للسيارات

مصنع سيارات الركوب:

بمساحة (42400)م2 خاص بخطوط تجميع وإنتاج سيارات الركوب وخط معالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ وكذا خط الدهان يقوم مصنع سيارات الركوب بتجميع سيارات الركوب من الطرازات المختلفة.

مصنع المكبوسات:

يقوم مصنع المكبوسات بعمليات التشكيل واللحام والتشغيل لأجزاء من اللوارى والأتوبيسات والجرارات ويستخدم مجموعة من المكابس بقدرات من 35 طن حتى (1000) ألف طن وكذلك أفران التسخين والمقصات والثنايات ومعدات لحام الأكسجين والكهرباء.

مصنع الأجزاء والتروس والمعاملات الحرارية

يقوم مصنع الأجزاء والتروس والمعاملات الحرارية بتصنيع الأجزاء الميكانيكية الخاصة باللوارى والاتوبيسات والجرارات وسيارات الركوب.

مصنع هندسة العدد

يقوم مصنع هندسة العدد بتصميم وانتاج الاسطمبات والشبلونات ومحددات القياس

التشغيل للغير: تقوم الشركة بالتشغيل للغير للشركات الآتية:

(الشركة الهندسية لصناعة السيارات- شركة النصر للمطروقات – الشركة الشرقية للدخان)

سر توقفت شركة النصر للسيارات عن الإنتاج



مع بداية التسعينيات شجعت الحكومة المصرية على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبدأت عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها في مصر وقدمت عدة موديلات حديثة تلبي احتياجات المستهلك مقارنة بما كانت تقدمه شركة النصر من موديلات أوقف إنتاجها في مصانع فيات منذ سنوات، حيث ظهرت ماركات أخرى مثل سوزوكي، بيجو وأوبل التابعة لمصنع جنرال موتورز مصر العامل في مصر منذ نهاية السبعينيات، وفي ظل هذا التنوع الكبير والمنافسة الشرسة، وعدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، والسياسات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف والتي انتهجتها الحكومة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى سياسات الحكومة في التسعير الجبري المنخفض للسيارات خلال فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، لتيسير حصول المواطنين على سيارة بما يتناسب ومتوسط دخل الفرد في مصر، كل تلك الأسباب أدت إلى انخفاض مبيعات الشركة بشدة مما أدى إلى زيادة الديون المتراكمة عليها.

مليار جنيه خسائر وتقليص عمالة وتصفية حتمية

بدأت شركة النصر لصناعة السيارات إجراءات التصفية في نوفمبر 2009 في زمن الرئيس حسني مبارك، وذلك بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015، وفي عام 2016، أجريت مفاوضات لتسوية مديونيات الشركة لتتمكن من العمل مجددًا، وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية.

تصنيع أتوبيسات بمكون محلي 50%

وكان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام قال: "هناك رؤية ومخطط واستراتيجية واضحة لعودة الإنتاج لشركة النصر للسيارات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": شركة النصر للسيارات تنتج أتوبيس فاخر بمكون محلي يصل إلى 50%، والأتوبيسات المصنعة تضاهي أعلى الماركات العالمية.

ولفت إلي أنه خلال مايو 2025 سيكون لدينا نموذج لإنتاج السيارة الملاكي سواء الكهربائية أو البنزين، بمكون محلي يتراوح ما بين 45 إلى 47% وبسعر تنافسي وهناك 3 نماذج للسيارة، وذلك من خلال شركة النصر للسيارات، موضحًا أنه سيتم تصنيع من 6000 إلى 7000 سيارة ملاكي في العام الأول.

وأكد: أنه سيتم إنتاج أول ميني باص مصري بنسبة 100% بعد عامين من بدء التشغيل.



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