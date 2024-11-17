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الإحصاء: 8,1٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2023 /2024 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 8,1٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2023 /2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 8,1٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2023 /2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:16 صباحاً - أصـدر الجهاز  المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للطلاب، ورصد  أهم المؤشرات بمصر ما يلي: 

التعليم العالي:

بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي 37.7 % من إجمالي السكان في الفئة العمرية (18- 22 سنة) للعام الدراسي (2023 /2024).
 

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.8 مليون طالب خلال العام الدراسي (2023 /2024) مقابل 3.7 مليون طالب خلال العام الدراسي ( 2022/ 2023) بزيادة بلغت 67.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 8,1 ٪. 
 

 

بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 62.9٪، والجامعات التكنولوجية 0.6% وبالجامعات الخاصة والأهلية 9.7٪، والمعاهد العليا الخاصة 20.6 ٪، والأكاديميـات 0.9٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5.3٪ من إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي (2023 /2024).

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الجامعات الحكومية والأزهر:

بلغ عـدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 2.4 مليون طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية بجامعة الإسكندرية بعـدد 197.4ألف طالب بنسبة 8٬4٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر، وبلغ عدد الطلاب بجامــــــعة الأزهر 329 ألف طالب بنسبة 9,13٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي (2023/2024).


الجامعات التكنولوجية:

بلغ عدد الطلاب المقيدين بـالجامعات التكنولوجية 20.9 ألف طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر الدولية حيث بلغت 4.2 ألف طالـب بنسبة 20.2% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية، يليها جامعة برج العرب بعدد 3.1 ألف طالب بنسبة 14.7% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي (2023 /2024).

 

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الجامعات الخاصة والأهلية:

- بلغ عدد الطلاب المقيدين بـالجامعات الخاصة، والأهلية 365 ألف طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع 27.2 ألف طالـب بنسبة 7٬5٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية، يليهـا جامعة 6 أكتوبر بعدد 9,26 ألف طالب بنسبـة 7.4٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي (2023 /2024).

المعاهد العليا الخاصة:
بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 775.7 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023 / 2024 مقابل 660.6 ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي ( 2022/ 2023) بزيــادة بــلغت  115 ألف طالب وبنسبة زيادة 17.4٪.

 

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة):

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 6,199 ألف طالب خلال العام الدراسي (2023 /2024) مـقابل  199,1ألف طالب خلال الـعـام الـــدراسي ( 2022/ 2023) بزيــادة بــلغت 463 طالبا وبنسبة زيادة 0,2٪.
بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96٬5٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3٬5 ٪، خلال العام الدراسي (2023/2024) من إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.

التعليم قبل الجامعي (العام - الأزهري):
بلغ إجمالي طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي 28.5 مليون طالب عام (2023 /2024) (25,7 مليون طالب بالتعليم العام، 2.9 مليون طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 28 مليون طالب عام ( 2022/ 2023)(25,5 مليون طالب بالتعليم العام، 2.5 مليون طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلغت نسبتها 1,7%.

ما قبل الابتدائي (العام - الأزهري):   
بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي 1.5 مليون طالب عام (2023 /2024) (1,3 مليون طالب بالتعليم العام، 210.5 ألف طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 1,4 مليون طالب عام ( 2022/ 2023) (1,2 مليون طالب بالتعليم العام، 188.1 ألف طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلغت 52 ألف طالب وبنسبة زيادة 3.6 ٪.

الابتدائي (العام - الأزهري):  

 بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الابتدائي 15.2 مليون طالب عام (2023/2024) 13,6 مليون طالب بالتعليم العام. 
1,6 مليون طالب بالتعليم الأزهري مقابل 15,1 مليون طالب عام (2022/2023) 13,7 مليون طالب بالتعليم العام. 
1,4 مليون طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلــغت 127.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 0.8%.
بلغ إجمالي طلاب التعليم المجتمعي 142.4 ألف طالب عام (2023 /2024)، مقابل 141.5 ألف طالب عام (2022/ 2023) بزيادة بلغت 938 طالب وبنسبة زيادة 0.7%.

الاعدادي (العام - الأزهري): 

بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الإعدادي 6.7 مليون طالب عام (2023/2024) (6,1 ملــيون طالب بالتعليم العام، 570.7 ألف طالب بالتعليــم الأزهري) مقابل 6,5 مليون طالب عام (2022/ 2023)(منهم 6 ملــيون طالب بالتعليم العام، 505,2 الف طالب بالتعليــم الأزهري) بزيادة بلــغت 188,3 ألف طالب وبنسبة زيادة 2.9 ٪.

الثانوي (العام - الأزهري): 

بلغ إجمالي الطلاب بالتعليم الثـانوي 2٬7 مليون طالب (2.2مليون طالب بالتعليم العــام، 439٬9 ألف طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الــعام الدراســي (2023/2024)، مقــابل 2٬5 مليون طــــالب (2.1 مليون طالب بالتعليم العام، 402٬2 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي (2022/ 2023) بزيادة بلــغت 152.4 ألف طالب وبنسبة زيادة 6%.

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الثانوي الفني: 

بلغ إجمالي الطـلاب بالتعليم الثانوي الفني 2٬2 مليون طـالب خلال العام الدراسي (2023/2024)، مقـابل 2٬3 مليون طالب خــلال العـــام الــــدراسي ( 2022/ 2023).
 بلغ نسبة الطلاب بالتعليم الصناعى 46٬4 ٪، وبالتـعليم التجاري العام والتجاري الفندقي  42٬5٪، وبالتعليم الزراعي 11.1٪ خلال العام الدراسي (2023 /2024) من إجمالي الطلاب بالتعليم الفني.


التربية الخاصة:

بلغ إجمالي طلاب التربية الخاصة 47.0 ألف طالب عام (2023/2024)، مقابل 46.4 ألف طالب عام ( 2022/ 2023) بزيادة بلغت 601 طالب وبنسبة زيادة 1.3%.
القراءات:
بلغ إجمالي طلاب القراءات 24.7 ألف طالب عام (2023/2024)، مقابل 16.6 ألف طالب عام ( 2022/ 2023) بزيادة بلغت 8.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 48.8%.

اليوم العالمي للطلاب  

حيث أعلن الاتحاد العالمي للطلاب يــوم 17 نوفمبر يومًا عالميًا يحتفل به الطلاب سنويًا في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليدًا لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقًا).
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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