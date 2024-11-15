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ارتفاع مفاجئ فى أسعار الدواجن اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

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ارتفاع مفاجئ فى أسعار الدواجن اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الدواجن اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:10 مساءً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين جنيهين و4.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 69 جنيهًا و70 جنيهًا.

 

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 وعن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86.8 جنيه، بارتفاع 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 82 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

 

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122.1 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة الفيوم

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انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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