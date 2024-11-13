تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% عند مستوى 31570 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 39148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% عند مستوى 13859 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 8351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11638 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% عند مستوى 3270 نقطة.

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