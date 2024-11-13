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الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:22 صباحاً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــــــوم  الأربعاء، النشــرة  الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.88 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2024 مقابل 4.03 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها 21.3٪، ومن أهم المؤشرات ما يلى: 

الصــــادرات

انخفضت  قيمـة الصـادرات بنسبـة  7.2٪ حيـث بلغـت 3.45 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس  2024  مقابــل  3.72 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (البترول الخام   بنسبة 52.7٪، لدائن باشكالها الأولية  بنسبة 0.1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة  10.4٪، فواكه طازجه  بنسبـة 0.4%).   
 

ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2024  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 143.4%،  ملابس جاهزة  بنسبة 6.4%، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد  بنسبة 13.2٪، بقول جافة بنسبة 47.7% ). 


الــــــواردات

 
ارتفعــت  قيمــة الواردات بنسبـة  7.6٪ حيــث  بلغــت 8.34  مليــار دولار خـــلال شهــر أغسطس  2024  مقابــــل 7.75 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  ( منتجات البترول  بنسبــه 81.2%،  الغاز الطبيعى  بنسبة 234.7%، قمح  بنسبــة  26.5 %، مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبــة 25.8 %).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( ذرة بنسبة 17.8%، سيارات ركوب بنسبة 28.3٪،  زيوت مكررة بنسبة  18.0 %، خشب ومصنوعاته  بنسبة 10.1%).

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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