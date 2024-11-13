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"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

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"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 252، الصادر في 13 نوفمبر 2024، قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 724 لسنة 2024، بشأن تحديد الخدمات والأعمال الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجاء في المادة الأولى لـ قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “يستبدل المرفق رقم (2) الملحق بهذا القرار الخاص بتحديد الخدمات والأعمال المقدمة من مقدمى خدمات التليفون المحمول التى يفرض عليها الرسم المنصوص عليه بالمادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 2004، الخاص بالشأن ذاته الملحق بالقرار الوزارى رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٩”.

وينص القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2019 على تحديد الخدمات والأعمال الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنصوص عليه فى المادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 2004 وتعديلاته. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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