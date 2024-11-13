"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 252، الصادر في 13 نوفمبر 2024، قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 724 لسنة 2024، بشأن تحديد الخدمات والأعمال الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجاء في المادة الأولى لـ قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “يستبدل المرفق رقم (2) الملحق بهذا القرار الخاص بتحديد الخدمات والأعمال المقدمة من مقدمى خدمات التليفون المحمول التى يفرض عليها الرسم المنصوص عليه بالمادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 2004، الخاص بالشأن ذاته الملحق بالقرار الوزارى رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٩”.

وينص القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2019 على تحديد الخدمات والأعمال الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنصوص عليه فى المادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 2004 وتعديلاته.





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