البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:46 مساءً - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 31582 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 39197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13859 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3270 نقطة.

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