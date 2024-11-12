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البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

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البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:46 مساءً - تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 31582 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 39197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13859 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3270 نقطة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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