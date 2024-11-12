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100 جنيه خلال ساعتين، تراجع كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة - أخبار كلمتك

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100 جنيه خلال ساعتين، تراجع كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة - أخبار كلمتك

100 جنيه خلال ساعتين، تراجع كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا بجميع الأعيرة، بنحو 100 جنيه، وذلك مقارنه بتعاملات صباح اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

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وترصد “كلمتك” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة فى الصاغة أولًا بأول، حيث شهدت أسعار الذهب تراجعا مفاجئا اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

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سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4150 جنيها للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

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سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3630 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

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سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3100 جنيها.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

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سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2400 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2000 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1525 جنيه للبيع.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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