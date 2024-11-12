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الماوردي: مشاركة مصرية مميزة في معرض PaperWorld دبي لدعم الصناعات الكيماوية والأسمدة - أخبار كلمتك

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الماوردي: مشاركة مصرية مميزة في معرض PaperWorld دبي لدعم الصناعات الكيماوية والأسمدة - أخبار كلمتك

الماوردي: مشاركة مصرية مميزة في معرض PaperWorld دبي لدعم الصناعات الكيماوية والأسمدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - تشارك الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في معرض PaperWorld، الذي يقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024. 

 مشاركة مصرية مميزة في معرض PaperWorld دبي، كلمتك
 مشاركة مصرية مميزة في معرض PaperWorld دبي، كلمتك

وتهدف المشاركة إلى تعزيز تواجد الصناعات المصرية في الأسواق الخارجية وتوسيع فرص التصدير لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك من خلال جناح خاص يمتد على مساحة 144 مترًا مربعًا، ويضم تسع شركات مصرية بارزة.

 

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تعزيز صادرات المنتجات الكيماوية المصرية

أوضح اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن هذه المشاركة تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية للمنتجات الكيماوية. 

وأضاف أن الصناعات الكيماوية والأسمدة تعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، ويأتي معرض PaperWorld كمنصة مثالية لعرض إمكانيات الشركات المصرية والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال. 

 

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وأكد الماوردي أن هذه المشاركة تفتح المجال أمام الشركات المصرية للتواصل مع مستوردين من مختلف أنحاء العالم؛ مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والإمارات ودول المنطقة.

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دعم مستمر من الهيئة المصرية للمعارض

وأضاف اللواء الماوردي، قائلًا: “نحن ملتزمون بتقديم الدعم المستمر للشركات المصرية لتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، وتمكينها من الاستفادة من المعارض الدولية كوسيلة فعّالة للترويج لمنتجاتها". 

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وقال: إننا نسعى دائمًا إلى توفير فرص للتعاون التجاري وتعزيز التنافسية المصرية على المستوى الدولي. 

وأعرب عن أمله في أن تحقق المشاركة هذا العام نجاحًا يواكب تطلعات الشركات المصرية وأن يساهم في تعزيز مكانة المنتجات الكيماوية المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات إلى أن المشاركة المصرية في معرض PaperWorld سوف تحقق نتائج إيجابية تساهم في تعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية، وتفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

معرض PaperWorld، منصة عالمية للتواصل التجاري

ويُعتبر معرض PaperWorld أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال الورق والمستلزمات المكتبية والمواد الكيماوية المرتبطة بها. 

ويشهد المعرض حضورًا دوليًا واسعًا من شركات ومتخصصين في هذا القطاع، ويُعد فرصة استثنائية لتبادل الأفكار والخبرات وعقد الشراكات الاستراتيجية. 

وتأتي مشاركة مصر في هذا الحدث لتعزز موقعها كواحدة من الأسواق المتميزة في إنتاج وتصدير المواد الكيماوية، خاصة في ظل تزايد الطلب على منتجاتها بالأسواق العالمية

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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