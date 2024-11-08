هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - بنك مصر، يتساءل العملاء حول الاسم الذي تصدر به فيزا الشركات في بنك مصر.

ويتم طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك اسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

وفي سياق متصل، قال بنك مصر إنه لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.



وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

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