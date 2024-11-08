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هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

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هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - بنك مصر، يتساءل العملاء حول الاسم الذي تصدر به فيزا الشركات في بنك مصر.

ويتم طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك اسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

وفي سياق متصل، قال بنك مصر إنه لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.
 

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي: 

 

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر 

 

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

 

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

 خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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