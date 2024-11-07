لم يشهدها منذ 4 شهور، تطور مقلق في سعر الدولار بعد فوز ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:48 صباحاً - استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر اليوم الخميس مع استمرار السوق في استيعاب فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما يراقب المستثمرون العديد من قرارات بنوك مركزية بشأن الفائدة.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم، وسينصب تركيز السوق على أي أدلة تشير إلى أن البنك قد لا يخفضها في ديسمبر.

وجاء تقرير الوظائف في أكتوبر الأسبوع الماضي أضعف من المتوقع، مما أثار تساؤلات بشأن مدى ضعف سوق العمل، على الرغم من تأثر هذه البيانات بأعاصير وإضرابات عمالية.

ويأتي قرار بنك الاحتياطي الاتحادي على خلفية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أشعل فوز ترامب التساؤلات عما إذا كان البنك قد يمضي قدما في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة.

وقد تعمل سياسات ترامب بشأن تقييد الهجرة غير الشرعية وفرض رسوم جمركية جديدة وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية على تعزيز النمو والتضخم وتقييد قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة.

وأفادت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) بأن توقعات الأسواق لخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل تراجعت إلى 70 بالمئة من 77 بالمئة يوم الثلاثاء.

وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد أمس الأربعاء، مما دفع العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، 0.05 بالمئة إلى 105.06 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ الثالث من يوليو عند 105.44 في الجلسة السابقة.

وصعد الين 0.09 بالمئة إلى 154.5 للدولار، بعد أن لامس 154.715 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأمريكية منذ 30 يوليو تموز.

وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبًا مقابل الدولار اليوم الخميس، رغم أنه ارتفع قليلًا مع إصدار بكين سلسلة من البيانات التجارية.

وتداول المتعاملون اليوان في الخارج عند 7.1925 للدولار، بارتفاع بنحو 0.18 بالمئة.

وصعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0736 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له عند 1.068275 دولار للمرة الأولى منذ 27 يوليو أمس الأربعاء، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.2915 دولار.

وقبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي، من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ عام 2020.

ومن المتوقع أن يقلص البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، فيما من المنتظر أن يثبتها البنك المركزي النرويجي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.66175 دولار، في حين جرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5977 دولار، بارتفاع 0.64 بالمئة.

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين واحد بالمئة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 76499.99 دولار، لتسجل 75200 دولار.

بينما قفزت إيثريوم بأكثر من ستة بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل أغسطس عند 2881.16 دولار.

وكان ترامب قد تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات المشفرة.

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