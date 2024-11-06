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انخفاض سعر الذهب بعد النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، وهذا ما سجله سعر الأونصة - أخبار كلمتك

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انخفاض سعر الذهب بعد النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، وهذا ما سجله سعر الأونصة - أخبار كلمتك

انخفاض سعر الذهب بعد النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، وهذا ما سجله سعر الأونصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:44 صباحاً - الانتخابات الأمريكية، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة لحين معرفة نتيجة الانتخابات الأمريكية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

 

تحديث الأسعار

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2738.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش.

وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2747.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.47 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 992.92 دولار، وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1058.24 دولار، بحسب بيانات رويترز.

وتتواصل عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتنافس فيها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

وبدأت النتائج الأولية في الظهور كالتالي:

ترامب:
212 صوتا من المجمع الانتخابي

(عن ولايات كنتاكي وإنديانا وفرجينيا الغربية، فلوريدا، تينيسي، ألاباما، ميسيسيبي، أوكلاهوما، كونيتيكت، ساوث كارولينا، أركنسا، ميزوري، تكساس، أوهايو، وايومنغ، لويزيانا، ساوث داكوتا، ولاية داكوتا الشمالية، كانساس، نبراسكا، مونتانا، يوتا، ميسوري).

 

هاريس:
113 صوتا في المجمع الانتخابي عن:

(ولاية فيرمونت، ماساتشوستس، كونيتيكت، ماريلاند، رود آيلاند، نيوجيرسي، ميريلاند، كونيتيكت،إلينوي، ديلاوير،نيويورك)

 

المجمع الانتخابي
والأصوات الشعبية في الانتخابات الأمريكية في كل ولاية تضمن للمرشح عدد من الأصوات في المجمع الانتخابي.

والمجمع الانتخابي هو مجموعة من كبار الناخبين لديهم مهمة واحدة وهي اختيار رئيس الولايات المتحدة.


يتكون المجمع الانتخابي من 538 ناخبا، ويحتاج المرشح إلى دعم أغلبية 270 منهم للفوز بالانتخابات الرئاسية.

ويتم تخصيص الأصوات الانتخابية بين الولايات بناءً على التعداد السكاني ويجري تحديثها كل 10 سنوات.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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