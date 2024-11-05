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بالأرقام نمو مبيعات الصينية في مصر خلال الـ9 أشهر الماضية - أخبار كلمتك

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بالأرقام نمو مبيعات الصينية في مصر خلال الـ9 أشهر الماضية - أخبار كلمتك

بالأرقام نمو مبيعات الصينية في مصر خلال الـ9 أشهر الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - كشف مجلس معلومات سوق السيارات المصري “الأميك”، عن إجمالي مبيعات السيارات حسب المناشئ الخاصة بها خلال فترة من يناير حتى سبتمبر الماضي من عام 2024.

 

ارتفاع كبير لمبيعات السيارات الصينية بمصر 

ووفقا لما نشره الاميك تقرير مجلس معلومات سوق السيارات، مبيعات السيارات الصينية وفق التقرير في أول 9 شهور من العام لتزيد بواقع 38%، وسجلت مبيعات السيارات الصينية في تلك الفترة إجمالي 20.600 ألف مركبة تقريبًا, بينما كانت في الفترة الموازية من العام الماضي بواقع 15 ألف سيارة تقريبًا. 


ارتفاع جديد في مبيعات السيارات اليابانية بمصر 

وشهدت السيارات اليابانية، إجمالي مبيعات بلغت 18.268 ألف سيارة في مصر خلال أول 9 شهور من العام الجاري بزيادة بنسبة 7% عن أول 9 شهور من العام الماضي والتي كانت المبيعات فيه بواقع 17 ألف سيارة تقريبًا.

ارتفاع كبير لمبيعات السيارات الكورية بمصر
 

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات، تفاصيل مبيعات السيارات الكورية فقد سجلت نمو في المبيعات بنسبة كبيرة بلغت 72% تقريبًا حيث ارتفعت المبيعات من قرابة 6.000 سيارة في أول 9 شهور من العام الماضي الي أكثر من 10 آلاف سيارة في أول 9 شهور من العام الحالي 2024. 

السيارات الأوروبية تشهد تراجعا في مصر 
 

وتراجعت مبيعات  السيارات الأوروبية  في مصر على عكس السيارات اليابانية والكورية والصينية. ووصلت مبيعاتها في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 إلى 4.792 سيارة بتراجع 32% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت مبيعات 7.040 سيارة. 

تراجع مبيعات المركبات الأمريكية بمصر
 

كما انخفضت مبيعات السيارات الأمريكية مثل عادتها في الفترة الأخيرة خلال أول 9 شهور من العام بنسبة 10% تقريبًا حيث بلغت المبيعات 599 سيارة بينما كانت في الفترة السابقة بواقع 665 سيارة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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