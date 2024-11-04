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مقارنة بين أسعار سيارات BYD F3 بعد زيادة نوفمبر - أخبار كلمتك

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مقارنة بين أسعار سيارات BYD F3 بعد زيادة نوفمبر - أخبار كلمتك

مقارنة بين أسعار سيارات BYD F3 بعد زيادة نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:04 صباحاً - تواصل السيارات الصينية ارتفاعها في الأسواق المحلية، بداية من وقف الاستيراد منذ منتصف مايو حتى شهر نوفمبر الجاري، حيث ارتفعت  طرازات BYD F3 موديل 2025 بقيمة تصل نحو 10 آلاف جنيه. 

أسعار سيارات BYD F3 خلال شهر نوفمبر 

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات الصينية كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات بي واي دي F3 موديل 2025 في زيادة شهر نوفمبر الجاري ونرصد الأسعار الجديدة في التقرير كالتالي:
 

يصل سعر الفئة المانيوال 620 ألف جنيه بدلًا من 610 آلاف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.
 

يصل السعر الفئة الأوتوماتيك بسعر 700 ألف جنيه بدلًا من 690  ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه. 
 

مواصفات محرك سيارات بي واي دي F3


وتأتي بي واي دي f3 في مصر بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال أوتوماتيك. كما تحقق السيارة استهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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