دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

ثبات أسعار سيارات جيلي في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ثبات أسعار سيارات جيلي في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

ثبات أسعار سيارات جيلي في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:44 صباحاً - سيارات جيلي، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارات جيلي، أسعار سيارات جيلي في السوق المحلية موديلات 2025 بعد ثبات أسعارها خلال  شهر نوفمبر الجاري شملت سيارات جيلي GX3 Pro الجديدة.

 


ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات  جيلي GX3 Pro طرازات 2025 في السوق المصرية بعد ثبات أسعارها في السوق المحلية، وهي كالتالي:-


الفئة الوحيدة بسعر 925 ألف جنيه بنفس السعر السابق. 

أسعار سيارات جيلي ستار راي 2025 بمصر خلال نوفمبر
 

وتتوفر جيلي ستار راي 2025 من أوتو موبيليتي بأربع فئات
 

جيلي ستار راي كومفورت بسعر مليون و749 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

جيلي ستار راي بريميوم بسعر مليون و849 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

جيلي ستار راي سبورت بسعر مليون و949 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

 جيلي ستار راي سبورت بلس بسعر 2 مليون و29 ألف جنيه بنفس السعر السابق. 

أسعار سيارات جيلي أوكافانجو 2024 في نوفمبر
 

وتستمر أوكافانجو كموديلات 2024 دون تغيير بالأسعار التالية: 
 

كمفورت آخر سعر 649 ألف جنيه وغير متاحة حاليًا.


بريميوم بسعر مليون و769 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

أسعار سيارات جيلي كول راي 2025 الفيس ليفت الجديدة خلال نوفمبر بمصر
 

الفئة الأولى كمفورت مليون و349 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

الفئة الثانية بريميوم مليون و439 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

الفئة الثالثة سبورت مليون و579 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

الفئة الرابعة سبورت بلس مليون و639 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق