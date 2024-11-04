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المجنونة مش مستقرة على حال، تعرف على أحدث أسعار الطماطم بالأسواق - أخبار كلمتك

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المجنونة مش مستقرة على حال، تعرف على أحدث أسعار الطماطم بالأسواق - أخبار كلمتك

المجنونة مش مستقرة على حال، تعرف على أحدث أسعار الطماطم بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:19 صباحاً - رغم انخفاض أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة انخفاضات ملحوظة، إضافة إلى الأسواق الشعبية، إلا أنها سجلت ارتفاعًا جديدًا في المحال التجارية والسلاسل الغذائية.

التفاصيل نستعرضها في السطور الآتية:

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أسعار الطماطم في الأسواق، كلمتك

سعر الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

سجلت أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة انخفاضات ملحوظة، ليتراوح سعر الطماطم ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو، وهو سعر لم تصل له الطماطم منذ شهر سبتمبر الماضي.

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أسعار الطماطم في الأسواق، كلمتك

12.5 جنيه سعر كيلو الطماطم في الأسواق الشعبية

وفي عدد من الأسواق الشعبية بمحافظة القاهرة؛ تراجعت أسعار الطماطم لتصل إلى 12.5 جنيه للكيلو، وذلك بعد استقرارها عند سعر تراوح ما بين 25 و35 جنيهًا لمدة 45 يومًا مضت.

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أسعار الطماطم في الأسواق، كلمتك

16 جنيهًا سعر كيلو الطماطم في بعض السلاسل الغذائية

كما انخفضت في بعض السلاسل الغذائية والمحال التجارية، ليصل سعر الطماطم إلى 16 جنيهًا للكيلو مقارنة بسعر 35 جنيهًا الأسبوع الماضي.

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أسعار الطماطم في الأسواق، كلمتك

أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

فيما تراوح سعر كيلو طماطم بلدي في السلاسل الغذائية الأخرى من 25 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة نحو 64 جنيهًا، طماطم مافا فاخرة وزن 750 جرامًا نحو 42 جنيهًا.

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أسعار الطماطم في الأسواق، كلمتك

22 جنيهًا انخفاضًا في سعر الطماطم شيري بالأسواق

وسجلت طماطم شيري تراجعًا ملحوظًا يقدر بـ 22 جنيهًا في الكيلو، إذ يبلغ سعر كيلو طماطم شيري نحو 178 جنيهًا مقابل 200 جنيه سعرها السابق.

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أسعار الطماطم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر كيلو الطماطم نحو 2.5 جنيه وفقًا للبوابة الحكومية

لكن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ فإن أسعار الطماطم سجلت ارتفاعًا يقدر بـ 2.5 جنيه في الكيلو، إذ يبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 19.6 جنيه، ليتراوح سعر الطماطم ما بين 8 جنيهات و40 جنيهًا للكيلو في المناطق الشعبية والراقية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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