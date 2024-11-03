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سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:55 صباحاً - سعر الدولار ، ترصد “كلمتك” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 

 وشهد  سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ليسجل رسميًّا نحو 49 جنيهًا في البنك المركزى المصري قبيل ساعات من اجتماع صندوق النقد الدولى اليوم.

 وترصد  “كلمتك” على مدار الساعة سعر الدولار فى البنوك المصرية، والتى جاءت كالتالى: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.90 جنيهًا للشراء و49.00 جنيهًا للبيع.

 

 

 

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

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سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.88  جنيهًا للشراء و48.98  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

بنك مصر - كلمتك 
بنك مصر، كلمتك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 48.88 جنيهًا للشراء و48.98 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار بكام النهاردة، آخر تحديث في البنوك المصرية 

البنك الأهلى - كلمتك 
البنك الأهلى، كلمتك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 48.89  جنيهًا للشراء و48.99 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: اسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

البنك التجارى - كلمتك 
البنك التجاري، كلمتك 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.89 جنيهًا للشراء و48.99  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم 

بنك قطر - كلمتك 
بنك قطر، كلمتك 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية  حوالي 48.90 جنيه للشراء و49 جنيه للبيع.

 

بنك الاسكندرية - كلمتك 
بنك الإسكندرية، كلمتك 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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