وصفها بالمنافقة، لافروف: سياسة الناتو تزيد من خطر المواجهة مع روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:35 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن سياسة حلف الناتو، التي وصفها بالمنافقة والاستفزازية، تؤدي إلى رفع مستوى التصعيد وزيادة خطر المواجهة المباشرة بين روسيا والحلف.

وزير الخارجية الروسي يحذر من سياسة الناتو في التعامل مع بلاده



وأضاف لافروف: "واصل الناتو في العام 2024 سياسة المواجهة تجاه بلدنا، وعزز حجم التواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية".

وتابع: "هذه السياسة المنافقة والاستفزازية التي يتبعها الناتو تؤدي إلى استمرار ارتفاع مستوى التصعيد وتأزيم الأوضاع في القارة الأوروبية، مما يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين روسيا والحلف".

تورط الناتو في حرب أوكرانيا

وفي تصريحات لوكالة "تاس"أكد الوزير لافروف أن "الناتو" تورط في ضربات صاروخية بعيدة المدى على أراضي روسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن الحلف نفسه متورط أيضا في غزو مقاطعة كورسك جنوبي غرب روسيا.

وقال في مقابلة أخرى مع "نوفوستي"قال لافروف: "إن الولايات المتحدة والناتو سيلقيان الرد الحاسم في شكل تدابير عسكرية فنية مضادة من موسكو، إذا خلقا تهديدات صاروخية جديدة لروسيا".

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