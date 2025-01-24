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وصفها بالمنافقة، لافروف: سياسة الناتو تزيد من خطر المواجهة مع روسيا - أخبار كلمتك

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وصفها بالمنافقة، لافروف: سياسة الناتو تزيد من خطر المواجهة مع روسيا - أخبار كلمتك

وصفها بالمنافقة، لافروف: سياسة الناتو تزيد من خطر المواجهة مع روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:35 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن سياسة حلف الناتو، التي وصفها بالمنافقة والاستفزازية، تؤدي إلى رفع مستوى التصعيد وزيادة خطر المواجهة المباشرة بين روسيا والحلف.

وزير الخارجية الروسي يحذر من سياسة الناتو في التعامل مع بلاده 
 

وأضاف لافروف: "واصل الناتو في العام 2024 سياسة المواجهة تجاه بلدنا، وعزز حجم التواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية".

 وتابع: "هذه السياسة المنافقة والاستفزازية التي يتبعها الناتو تؤدي إلى استمرار ارتفاع مستوى التصعيد وتأزيم الأوضاع في القارة الأوروبية، مما يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين روسيا والحلف".

تورط الناتو في حرب أوكرانيا 

وفي تصريحات لوكالة "تاس"أكد الوزير لافروف أن "الناتو" تورط في ضربات صاروخية بعيدة المدى على أراضي روسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن الحلف نفسه متورط أيضا في غزو مقاطعة كورسك جنوبي غرب روسيا.

وقال في مقابلة أخرى مع "نوفوستي"قال لافروف: "إن الولايات المتحدة والناتو سيلقيان الرد الحاسم في شكل تدابير عسكرية فنية مضادة من موسكو، إذا خلقا تهديدات صاروخية جديدة لروسيا".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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